Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров
С января по август более 846 человек воспользовались внутренними авиалиниями аэропорта «Большое Савино» и более 170 тысяч - международными. Всего более миллиона человек. И это без учета транзитных пассажиров. За год пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 15%. С начала года было выполнено 5139 вылетов.
В августе более чем на 50% вырос спрос на полеты в Анапу, Геленджик, Новосибирск, Ноябрьск, Усинск и Ираклион (Греция).
В сентябре уже состоялось открытие регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября стартует лётная программа в Калининград. Кроме того, 29 октября начнется прямое авиасообщение из Перми в Тбилиси (Грузия).
Тем временем, министр транспорта Николай Уханов в эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» сообщил, что вна время реконструкции аэропорта будут закрыты два дневных рейса в Москву - в 12.25 авиакомпании «Аэрофлот» и на 14.00 авиакомпании «S7-Сибирь». Они не будут летать 25, 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября. Все остальные рейсы будут продолжать работать.
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