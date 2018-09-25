Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-25T15:08:18+03:00

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С января по август более 846 человек воспользовались внутренними авиалиниями аэропорта «Большое Савино» и более 170 тысяч - международными. Всего более миллиона человек. И это без учета транзитных пассажиров. За год пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 15%. С начала года было выполнено 5139 вылетов.

В августе более чем на 50% вырос спрос на полеты в Анапу, Геленджик, Новосибирск, Ноябрьск, Усинск и Ираклион (Греция).

В сентябре уже состоялось открытие регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября стартует лётная программа в Калининград. Кроме того, 29 октября начнется прямое авиасообщение из Перми в Тбилиси (Грузия).

Тем временем, министр транспорта Николай Уханов в эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» сообщил, что вна время реконструкции аэропорта будут закрыты два дневных рейса в Москву - в 12.25 авиакомпании «Аэрофлот» и на 14.00 авиакомпании «S7-Сибирь». Они не будут летать 25, 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября. Все остальные рейсы будут продолжать работать.

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