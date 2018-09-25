2018-09-25T15:08:18+03:00
Общество

Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров

За год пассажиропоток увеличился на 15%
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

С января по август более 846 человек воспользовались внутренними авиалиниями аэропорта «Большое Савино» и более 170 тысяч - международными. Всего более миллиона человек. И это без учета транзитных пассажиров. За год пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 15%. С начала года было выполнено 5139 вылетов.

В августе более чем на 50% вырос спрос на полеты в Анапу, Геленджик, Новосибирск, Ноябрьск, Усинск и Ираклион (Греция).

В сентябре уже состоялось открытие регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября стартует лётная программа в Калининград. Кроме того, 29 октября начнется прямое авиасообщение из Перми в Тбилиси (Грузия).

Тем временем, министр транспорта Николай Уханов в эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» сообщил, что вна время реконструкции аэропорта будут закрыты два дневных рейса в Москву - в 12.25 авиакомпании «Аэрофлот» и на 14.00 авиакомпании «S7-Сибирь». Они не будут летать 25, 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября. Все остальные рейсы будут продолжать работать.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая
В Перми лидер угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет
В Перми осужден участник банды банкиров
В Прикамье заключенный порезал бритвой шею надзирателю
В Перми открылась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья
Павел Миков обратился в Министерство иностранных дел РФ с просьбой найти дочь пермячки
Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект
В Прикамье 15-летний подросток вместе со своим малолетним другом совершили кражу
Судебные приставы встретили должника на перроне вокзала Пермь-II
В Прикамье глава фермерского хозяйства присвоил более 2 млн рублей
Администрация Лысьвы заплатит женщине 80 тысяч рублей за укус бродячей собаки
В Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров
Два дневных рейса до Москвы отменены на время реконструкции пермского аэропорта
Всемирно известные исполнители из Blue Man Group впервые выступят в Перми
В Перми пустят бесплатный автобус от Перми-I до Перми-II
Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю
В Пермском крае будет построено 800 км оптико-волоконной линии в этом году
В Перми водитель «Тойоты Камри» сбил трехлетнего малыша, который переходил дорогу с матерью
В Пермском крае на дорогах сбили двух лосей
Ботанический сад Пермского университета практически восстановлен после потопа
Прикамские власти готовы потратить более двух миллионов рублей на выявление экстремистов
В Перми BMW врезался в столб, уходя от погони
В Прикамье из-за перехода на зимнее время отменят семь пригородных поездов
Полицейские спасли пермячку, которая чуть не упала с моста в Сочи
В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение