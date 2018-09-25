2018-09-25T14:52:53+03:00
Происшествия

В Перми лидер угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет

За год банда похитила шесть иномарок на 10 с лишних миллионов рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В 2017 году житель Перми сколотил банду угонщиков. До конца года они похитили 6 автомобилей премиум- класса «ТOYOTA» и «LEXUS», общей стоимостью более 10 млн. рублей.

- Угонщики применяли специальное электронное оборудование, позволяющее беспрепятственно считывать сигнал системы без ключевого доступа и запуска двигателя автомобиля, - рассказали в краевой прокуратуре. - После чего, применяя ретранслятор передачи сигнала ключа и брелок код-граббера, блокировали сигнал связи и похищали автомобиль со стоянки.

Преступники уничтожили идентификационные номера, номера кузова, шасси, двигателя на двух краденых машинах. Но оперативникам удалось выйти на след банды и задержать участников преступной группы.

Организатор банды сотрудничал со следствием. Учитывая это обстоятельство, суд приговорил виновного к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

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