В Перми осужден участник банды банкиров

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-25T14:38:36+03:00

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Банда банкиров действовала в 2014 году в России и за рубежом. В ее состав входили три организованные группы. Участники преступной группы перевели более 30 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год - 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц в Гонконге Китайской Республики.

Все денежные переводы были совершены без регистрации и без лицензии, что позволило им получить незаконный доход на сумму 20 млн. рублей.

Следователи установили четырех участников и трех организаторов преступных групп. Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одного из участников банды банкиров. 44-летний пермяк признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса за незаконные банковские и валютные операции. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.