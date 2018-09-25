2018-09-25T14:38:36+03:00
Общество

В Перми осужден участник банды банкиров

44-летнего пермяка приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Банда банкиров действовала в 2014 году в России и за рубежом. В ее состав входили три организованные группы. Участники преступной группы перевели более 30 млн. долларов СШАрублевом эквиваленте на 2014 год - 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц в Гонконге Китайской Республики.

Все денежные переводы были совершены без регистрации и без лицензии, что позволило им получить незаконный доход на сумму 20 млн. рублей.

Следователи установили четырех участников и трех организаторов преступных групп. Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одного из участников банды банкиров. 44-летний пермяк признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса за незаконные банковские и валютные операции. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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