В Прикамье заключенный порезал бритвой шею надзирателю

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-25T14:22:12+03:00

Судом он приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы

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В колонии №4 Ныроба в мае этого года во время личного досмотра заключенный порезал шею сотрудника исправительного учреждения бритвой. В отношении осужденного было возбуждено еще одно уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.

Дело рассматривал Чердынский районный суд. Он приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого вида режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, что в прикамской колонии нашли мертвым «вора в законе». 21 сентября стало известно, что 54-летний Владимир Вагин, он же Вова Вагон, покончил с жизнью в собственной тюремной камере в ИК-11 поселка Ныроб Чердынского района Пермского края. Тело «вора в законе» нашли после отбоя в период с 22:30 до 23 часов.