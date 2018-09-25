2018-09-25T14:08:25+03:00
Общество

В Перми открылась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья

Спортивно-игровой комплекс был построен в рамках реализации проекта «В игре и спорте – мы едины!»
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На площадке Центра комплексной реабилитации инвалидов (ул. Косякова, 10) открылась спортивно-игровая зона, приспособленная для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие инклюзивной площадки прошло в праздничной атмосфере. Дети с удовольствием принимали участие в играх, эстафетах, конкурсах и получили массу положительных эмоций.

На площадке расположены просторные игровые и спортивные зоны, которые подходят и детям с ограниченными возможностями здоровья. Спортивно-игровая площадка была построена в рамках реализации проекта «В игре и спорте – мы едины!».

Тем временем, в Перми парк на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской переименован в «Сквер имени академика Евгения Вагнера». На торжественной церемонии, посвященной 100-летию известного хирурга, был торжественно открыт его бюст. Кроме того, на здании хирургического корпуса Пермской краевой клинической больницы по улице Куйбышева, 43 была открыта мемориальная доска в честь академика Вагнера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая
Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров
В Перми лидер угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет
В Перми осужден участник банды банкиров
В Прикамье заключенный порезал бритвой шею надзирателю
Павел Миков обратился в Министерство иностранных дел РФ с просьбой найти дочь пермячки
Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект
В Прикамье 15-летний подросток вместе со своим малолетним другом совершили кражу
Судебные приставы встретили должника на перроне вокзала Пермь-II
В Прикамье глава фермерского хозяйства присвоил более 2 млн рублей
Администрация Лысьвы заплатит женщине 80 тысяч рублей за укус бродячей собаки
В Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров
Два дневных рейса до Москвы отменены на время реконструкции пермского аэропорта
Всемирно известные исполнители из Blue Man Group впервые выступят в Перми
В Перми пустят бесплатный автобус от Перми-I до Перми-II
Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю
В Пермском крае будет построено 800 км оптико-волоконной линии в этом году
В Перми водитель «Тойоты Камри» сбил трехлетнего малыша, который переходил дорогу с матерью
В Пермском крае на дорогах сбили двух лосей
Ботанический сад Пермского университета практически восстановлен после потопа
Прикамские власти готовы потратить более двух миллионов рублей на выявление экстремистов
В Перми BMW врезался в столб, уходя от погони
В Прикамье из-за перехода на зимнее время отменят семь пригородных поездов
Полицейские спасли пермячку, которая чуть не упала с моста в Сочи
В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение