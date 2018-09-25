В Перми открылась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-25T14:08:25+03:00

Спортивно-игровой комплекс был построен в рамках реализации проекта «В игре и спорте – мы едины!»

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На площадке Центра комплексной реабилитации инвалидов (ул. Косякова, 10) открылась спортивно-игровая зона, приспособленная для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие инклюзивной площадки прошло в праздничной атмосфере. Дети с удовольствием принимали участие в играх, эстафетах, конкурсах и получили массу положительных эмоций.

На площадке расположены просторные игровые и спортивные зоны, которые подходят и детям с ограниченными возможностями здоровья. Спортивно-игровая площадка была построена в рамках реализации проекта «В игре и спорте – мы едины!».

Тем временем, в Перми парк на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской переименован в «Сквер имени академика Евгения Вагнера». На торжественной церемонии, посвященной 100-летию известного хирурга, был торжественно открыт его бюст. Кроме того, на здании хирургического корпуса Пермской краевой клинической больницы по улице Куйбышева, 43 была открыта мемориальная доска в честь академика Вагнера.