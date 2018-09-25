2018-09-25T16:34:01+03:00
Общество

Павел Миков обратился в Министерство иностранных дел РФ с просьбой найти дочь пермячки

Она развелась с мужем, гражданином Ирака, и он забрал ребенка себе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермячка несколько лет была замужем за гражданином Ирака. Они жили в Объединенных Арабских Эмиратах. У них родились двое детей. Спустя некоторое время они развелись. Сначала отец детей разрешал общаться с 12-летним мальчиком и 11-летней девочкой. Но затем мужчина женился во второй раз и стал препятствовать общению бывшей жены с общими детьми.

Сына пермячка увезла на родину, а о местонахождении дочери ей ничего не известно. Со слов брата, который общается с сестрой по телефону, известно, что девочка живет в семье второй жены.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков обратится в Министерство иностранных дел РФ с просьбой найти девочку и передать матери. Также им будет подготовлен запрос в Отделение Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Пермскому краю.

Павел Миков отметил, что ситуация очень сложно решается в правовом поле, поскольку суды в мусульманских странах встают на сторону своих граждан. Кроме того, у России нет никаких соглашений по правовому взаимодействию с Ираком.

Аналогичная просьба помочь вернуть в Россию детей поступила от пермячки, бывшей замужем за гражданином Таджикистана. Между двумя странами ратифицировано соглашение о правовой помощи, благодаря которому двое детей могут вернуться к матери.

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