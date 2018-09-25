В Прикамье 15-летний подросток вместе со своим малолетним другом совершили кражу
2 сентября в Чермозе воры проникли в частный дом и похитили 20 тысяч рублей. Следователи выяснили, что кражу совершили местные подростки. 15-летний парень вместе со своим приятелем, которому не исполнилось 14 лет, сломали входную дверь и похитили деньги. Они скрылись с ворованными деньгами, которые быстро потратили.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего юноши. Он обвиняется в краже с незаконным проникновением в жилище.
Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и документальную фиксацию доказательств, - сообщили в краевом следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается.
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