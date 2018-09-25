2018-09-25T12:08:09+03:00
Общество

В Прикамье глава фермерского хозяйства присвоил более 2 млн рублей

Он использовал средства гранта на свои нужды
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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55-летний житель села Юсьва Кудымкарского района получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. Сумма предназначалась для строительства, реконструкции или модернизации фермы, покупку техники и животных для крестьянского хозяйства.

Однако часть бюджетных средств он использовал по своему усмотрению - потратил на собственные нужды и передал другим людям. Таким образом, он причинил ущерб бюджета в размере 2 млн. 160 тысяч рублей, сообщили в краевой полиции.

Глава фермерского хозяйства признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Сообщается, что подсудимый возместил часть причиненного ущерба.

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