Администрация Лысьвы заплатит женщине 80 тысяч рублей за укус бродячей собаки

СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-25T10:55:11+03:00

Мэрия заявляла в суде, что собака принадлежит индивидуальному предпринимателю и он должен нести за нее ответственность

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В Лысьве бродячая собака укусила женщину, когда та шла по территории пилорамы. Женщина долго лечилась. В больнице повреждение квалифицировали как средний вред здоровью. После того, как жительницы Лысьвы вышла из больницы, она обратилась в суд с иском на администрацию города. Она потребовала возместить моральный вред.

В суде представители мэрии отметили, что собака проживает на территории пилорамы. Владельцем пса является индивидуальный предприниматель. Однако допрошенные свидетели, работающие у частника, пояснили, что собака никому не принадлежит. Никто ее не кормит, место для проживания ей не оборудовали, сообщили в краевом суде.

Лысьвенский городской суд посчитал, что администрация города не обеспечила безопасность женщины. Мэрия должна выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Краевой суд решение городского суда не изменил.