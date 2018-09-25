В Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-25T10:24:25+03:00

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Авария произошла в Коми-Пермяцком автономном округе. На 99 километре дороги Кудымкар-Гайны в Кочевском районе в 20.15 водитель автобуса «SETRA» допустил наезд на пять коров. Животные умерли. Автобус ехал по маршруту Пермь - Гайны.

В соцсетях отметили, что на этой дороге часто происходят аварии. Коровы часто гуляют по дороге и в темноте их не видно. «11 сентября здесь перевернулись несколько УАЗиков». Тогда погиб 45-летний мужчина. «Мой муж был в том УАЗе, он чуть не погиб из-за таких вот безалаберных пастухов, а коллеге его не повезло, он скончался через 10 минут от полученных травм».

Ранее мы писали, что в Пермском крае на дорогах сбили двух лосей. Одно животное погибло, другое выжило. Всего с начала этого года на территории Пермского края зафиксировано уже 65 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.