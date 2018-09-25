2018-09-25T10:09:07+03:00
Общество

Два дневных рейса до Москвы отменены на время реконструкции пермского аэропорта

Они не будут летать 2 и 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Министр транспорта Николай Уханов в эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» сообщил, что изначально информация о закрытии пермского аэропорта была подана неправильно. «Большое Савино», как мы сообщали накануне, не будут закрывать на реконструкцию.

- Будут закрыты всего два дневных рейса в Москву - в 12.25 авиакомпании «Аэрофлот» и на 14.00 авиакомпании «S7-Сибирь», - рассказал Николай Уханов. - Они не будут летать 25, 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября. Все остальные рейсы будут продолжать работать.

В пермском аэропорту эту информацию подтвердили.

- Мы отправили уведомление о реконструкции заблаговременно, - отметила пресс-секретарь аэропорта «Большое Савино» Юлия Отраднова. - На указанные дни «Аэрофлот» и S7 решили не возвращать дневные рейсы.

Напомним, что ранее мы писали о том, что пермский аэропорт "Большое Савино" не будут закрывать на реконструкцию.

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