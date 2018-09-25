2018-09-25T09:56:18+03:00
Общество

Всемирно известные исполнители из Blue Man Group впервые выступят в Перми

Они дадут несколько представлений в январе следующего года
Елена КОНОВА
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Фото с официального сайта группы bluemangrouprussiaФото с официального сайта группы bluemangrouprussia
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В Перми выступит Blue Man Group. Это известная во всем мире перфоманс-группа из Нью-Йорка. Участники группы Крис Винк, Фил Стэнтон и Мэтт Голдман создают шоу, в котором соединяют искусство, современные технологии и музыку. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, а их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек.

- Трое синих мужчин с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами, и напоминают нам о том, что между людьми куда больше общего, нежели различий, - рассказывают организаторы шоу. - Блюменов поддерживает рок-группа, поэтому единение неизменно завершается радостной кульминацией — незабываемым, счастливым танцем.

В Россию BlueManGroup едут впервые. В Перми концерты пройдут с 9 по 13 января в УДС «Молот». Билеты появились в продаже на сайте www.blueman.ru.

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