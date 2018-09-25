В Перми пустят бесплатный автобус от Перми-I до Перми-II

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-25T09:31:53+03:00

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До конца этого года планируется полностью закрыть железнодорожный перегон от станции Перми-I до Перми-II. Уже закрыта останова «Дзержинская». Жители краевой столицы волнуются, как они будут добираться до работы и дома, после того, как электрички полностью отменят.

- Администрация Перми уже подготовила техническое задание на строительство трамвайной линии на этом участке, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Пермь» министр транспорта Николай Уханов. - С момента закрытия пригородных поездов до начала движения трамваев будет организован бесплатный автобус по маршруту «Пермь-I - Пермь-II».

Сейчас обсуждается вопрос с Российскими железными дорогами о создании крупного промышленного узла, куда бы могли подъехать трамваи, автобусы и железнодорожный транспорт. Предполагается, что такой узел будет построен в районе улицы 1905 года в Мотовилихе.