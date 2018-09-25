В Перми водитель «Тойоты Камри» сбил трехлетнего малыша, который переходил дорогу с матерью

СЕГОДНЯ 07:49 2018-09-25T07:50:14+03:00

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Пермские водители не обращают никакого внимания на пешеходов. Все чаще страдают дети. Очередное ДТП случилось 24 сентября в Дзержинском районе краевой столицы. 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» около 16 часов у дома №25 по проспекту Парковый сбил трехлетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой. Пешеходы двигались на зеленый свет по переходу, сообщили в краевой полиции.

В результате ребенок получил ушиб колена, ему назначено амбулаторное лечение.По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что четырехлетний пассажир «Лады Гранты» пострадал в аварии, которая случилась 23 сентября в Свердловском районе Перми. По предварительным данным, 35-летний водитель отечественного автомобиля выезжал из двора по ул. Клары Цеткин, 31 и не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан», которым управлял 30-летний пермяк. Произошло столкновение, пострадал ребенок, который находился в салоне отечественного автомобиля.