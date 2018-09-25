В Пермском крае на дорогах сбили двух лосей

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-25T07:17:01+03:00

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В Пермском крае продолжает расти количество аварий с участием диких животных. На прошлой неделе произошло два ДТП, в которых пострадали лоси.

Так, 19 сентября, на восьмом километре автодороги Березовка-Тулумбасы в Березовском районе легковой автомобиль сбил четырехлетнего самца. Животное погибло на месте аварии.

23 сентября на проселочной дороге в Чернушинском районе под колеса легкового автомобиля угодил лось. Животное отделалось легким испугом и убежало в лес.

Минприроды Пермского края сообщает, что с начала этого года на территории Пермского края зафиксировано уже 65 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Тем временем, сотрудникам Ботанического сада Пермского университета удалось восстановить около 90% растений, пострадавших в результате затопления в октябре 2017 года. Жители города собрали около 600 тысяч рублей на развитие коллекции уникальных растений.