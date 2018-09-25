Ботанический сад Пермского университета практически восстановлен после потопа

СЕГОДНЯ 06:52 2018-09-25T06:52:40+03:00

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Сотрудникам Ботанического сада Пермского университета удалось восстановить около 90% растений, пострадавших в результате затопления в октябре 2017 года.

Пермский университет получил саженцы и семена многих погибших растений из 20 точек мира. Из 150 видов растений, которые пострадали в результате аварии на водопроводе, высажены 132 наименования. Остальную часть коллекции сотрудники планируют восстановить в ближайшие пару лет.

- Поздняя весна заставила нас понервничать: растения очень долго находились «в спячке» и не пробуждались к росту , – рассказал Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ. - Ситуация стала проясняться только к концу июня. Некоторые виды были уникальными: одни мы привозили из отпусков и экспедиций, другие выращивали из семян самостоятельно. Поэтому на полное восстановление требуется определенное время.

Сотрудники Ботанического сада благодарят пермяков, которые откликнулись на призыв помочь в процессе восстановительных работ. Пермяки помогали в уходе за коллекциями открытого грунта, заготавливали сосновую кору и мох, а также перечисляли благотворительные взносы в рамках проекта «Пальмовая ветвь». Жители города помогли собрать около 600 тысяч рублей на развитие Ботанического сада