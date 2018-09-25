Прикамские власти готовы потратить более двух миллионов рублей на выявление экстремистов
Министерство территориальной безопасности Пермского края ищет специалистов, которые способны выявлять экстремистские высказывания. На эти цели правительство Пермского края готово выделить 2 миллиона рублей. Они будут выплачены за 1062 часа работы.
Эксперты должны выполнять заявки властей региона и силовых ведомств, в том числе ФСБ и МВД. От силовых структур лингвисты получать аудиофайлы, литературные и печатные издания, различные тесты.
По итогам проведения каждой экспертизы будет отправлять заказчику свое заключение на бумажном носителе с фотографиями, схемами и графиками.
Заявки на аукцион принимаются до 1 октября. Услуги специалистов по выявлению экстремистских материалов будут оказываться до 31 декабря этого года.
Тем временем, в Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал». Владелец задолжал кредиторам более 14 млн 340 тысяч рублей.