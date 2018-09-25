2018-09-25T06:58:07+03:00
Общество

Прикамские власти готовы потратить более двух миллионов рублей на выявление экстремистов

Специалисты будут анализировать аудиозаписи и тесты
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Министерство территориальной безопасности Пермского края ищет специалистов, которые способны выявлять экстремистские высказывания. На эти цели правительство Пермского края готово выделить 2 миллиона рублей. Они будут выплачены за 1062 часа работы.

Эксперты должны выполнять заявки властей региона и силовых ведомств, в том числе ФСБ и МВД. От силовых структур лингвисты получать аудиофайлы, литературные и печатные издания, различные тесты.

По итогам проведения каждой экспертизы будет отправлять заказчику свое заключение на бумажном носителе с фотографиями, схемами и графиками.

Заявки на аукцион принимаются до 1 октября. Услуги специалистов по выявлению экстремистских материалов будут оказываться до 31 декабря этого года.

Тем временем, в Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал». Владелец задолжал кредиторам более 14 млн 340 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ботанический сад Пермского университета практически восстановлен после потопа
В Перми BMW врезался в столб, уходя от погони
В Прикамье из-за перехода на зимнее время отменят семь пригородных поездов
Полицейские спасли пермячку, которая чуть не упала с моста в Сочи
В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение
В Прикамье вор украл лодки и сдал их в металлолом
В Березниках мужчина устроил стрельбу в супермаркете
В Мотовилихинском районе принудительно демонтировали шиномонтаж и автомойку
В Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал»
Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская проверила пермские посикунчики
С 72-летней жительницы Уинского района "сняли порчу" за 25 тысяч рублей
В Прикамье ночью сгорел жилой дом, погиб пожилой мужчина
Для жителей Прикамья проведут прямую линию по алиментам
В центре Перми произошел пожар
Пермский аэропорт не закроется
Пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом
В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок
«Молот-Прикамье» опять уступил на выезде
В Перми открыли сквер имени академика Вагнера
В Прикамье разыскивают 31-летнего мужчину, который ушел из дома три недели назад
Марина Федункив вышла из себя и настучала по голове соседу сверху
В Прикамье столкнулись иномарка и мотоцикл
В прикамской колонии нашли мертвым «вора в законе»
В Перми из-за густого тумана задержано более 30 рейсов
В Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу, которая шла на зеленый свет