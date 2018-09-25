Прикамские власти готовы потратить более двух миллионов рублей на выявление экстремистов

СЕГОДНЯ 06:35 2018-09-25T06:58:07+03:00

Специалисты будут анализировать аудиозаписи и тесты

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Министерство территориальной безопасности Пермского края ищет специалистов, которые способны выявлять экстремистские высказывания. На эти цели правительство Пермского края готово выделить 2 миллиона рублей. Они будут выплачены за 1062 часа работы.

Эксперты должны выполнять заявки властей региона и силовых ведомств, в том числе ФСБ и МВД. От силовых структур лингвисты получать аудиофайлы, литературные и печатные издания, различные тесты.

По итогам проведения каждой экспертизы будет отправлять заказчику свое заключение на бумажном носителе с фотографиями, схемами и графиками.

Заявки на аукцион принимаются до 1 октября. Услуги специалистов по выявлению экстремистских материалов будут оказываться до 31 декабря этого года.

Тем временем, в Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал». Владелец задолжал кредиторам более 14 млн 340 тысяч рублей.