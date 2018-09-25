2018-09-25T06:21:23+03:00
Происшествия

В Перми BMW врезался в столб, уходя от погони

Водителю оказана медицинская помощь
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсетиФото: архив "КП"
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Авария случилась 23 сентября в Мотовилихинском районе. 28-летний водитель BMW 528i в семь часов вечера на огромной скорости ехал по бульвару Гагарина со стороны ул. Дружбы в направлении ул. Студенческой. На призывы полиции водитель никак не отреагировал и только прибавил скорость. В районе дома по бульвару Гагарина, 30а он не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в столб. Иномарку отбросило на трамвайные пути. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля BMW 528i, оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ГИБДД.

Известно, что нарушителя несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас проводится проверка. По предварительной информации, водитель не был пьян в момент аварии.

Ранее мы сообщали, что четырехлетний пассажир «Лады Гранты» пострадал в аварии, которая случилась вчера, 23 сентября в Свердловском районе Перми.

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