В Прикамье из-за перехода на зимнее время отменят семь пригородных поездов

СЕГОДНЯ 06:10 2018-09-25T06:10:09+03:00

Изменения в расписание будут внесены с 1 октября

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В связи с переходом на зимний период с 1 октября будут отменены летние пригородные поезда. Так, перестанут ходить электрички сообщением Чусовская – Губаха, Пермь-2 – Дивья, Оверята – Пермь-2.

Кроме того, на направлении Пермь-2 – Верещагино поезд Пермь-2-Григорьевская (отправление с понедельника по четверг) отправится в последний раз в четверг, 27 сентября. Пригородная электричка Пермь-2 – Менделеево, которая ходила по пятницам и выходным дням, будет ходить до воскресенья, 30 сентября включительно, а ПЕрмь-2-Григорьевская, ходившая по субботам, 29 сентября.

Кроме того, на направлении электрички Пермь-2 – Кишерть последний раз в действующем графике отправятся в воскресенье 30 сентября.

С 5 октября вводится зимний пригородный поезд Пермь-2 – Кунгур периодичностью 2 раза в неделю по пятницам, воскресеньям.

Ранее мы писали, что пермский аэропорт не закроется, будет работать в штатном режиме.