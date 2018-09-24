В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение
13 марта этого года 24-летний молодой человек в течение двух часов совершил несколько преступлений в микрорайоне Гайва. Он нападал на молодых женщин на улице и в подъезде домов.
- Угрожая ножом, он в отношении одной жертвы совершил насильственные действия сексуального характера, а в отношении еще двух потерпевших довести до конца свои преступные действия не смог, так как они оказали активное сопротивление, - сообщили в краевом следственном комитете.
В тот же день молодой человек был задержан. На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у насильника тяжелое хроническое психическое расстройство. 24-летний парень был признан невменяемым и будет направлен на принудительное лечение в специализированную клинику.
Тем временем, пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде