В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-24T15:37:02+03:00

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13 марта этого года 24-летний молодой человек в течение двух часов совершил несколько преступлений в микрорайоне Гайва. Он нападал на молодых женщин на улице и в подъезде домов.

- Угрожая ножом, он в отношении одной жертвы совершил насильственные действия сексуального характера, а в отношении еще двух потерпевших довести до конца свои преступные действия не смог, так как они оказали активное сопротивление, - сообщили в краевом следственном комитете.

В тот же день молодой человек был задержан. На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у насильника тяжелое хроническое психическое расстройство. 24-летний парень был признан невменяемым и будет направлен на принудительное лечение в специализированную клинику.

Тем временем, пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде