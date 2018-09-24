2018-09-24T15:37:02+03:00
Происшествия

В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение

24-летний молодой человек нападал на женщин в микрорайоне Гайва
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

13 марта этого года 24-летний молодой человек в течение двух часов совершил несколько преступлений в микрорайоне Гайва. Он нападал на молодых женщин на улице и в подъезде домов.

- Угрожая ножом, он в отношении одной жертвы совершил насильственные действия сексуального характера, а в отношении еще двух потерпевших довести до конца свои преступные действия не смог, так как они оказали активное сопротивление, - сообщили в краевом следственном комитете.

В тот же день молодой человек был задержан. На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у насильника тяжелое хроническое психическое расстройство. 24-летний парень был признан невменяемым и будет направлен на принудительное лечение в специализированную клинику.

Тем временем, пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские спасли пермячку, которая чуть не упала с моста в Сочи
В Прикамье вор украл лодки и сдал их в металлолом
В Березниках мужчина устроил стрельбу в супермаркете
В Мотовилихинском районе принудительно демонтировали шиномонтаж и автомойку
В Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал»
Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская проверила пермские посикунчики
С 72-летней жительницы Уинского района "сняли порчу" за 25 тысяч рублей
В Прикамье ночью сгорел жилой дом, погиб пожилой мужчина
Для жителей Прикамья проведут прямую линию по алиментам
В центре Перми произошел пожар
Пермский аэропорт не закроется
Пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом
В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок
«Молот-Прикамье» опять уступил на выезде
В Перми открыли сквер имени академика Вагнера
В Прикамье разыскивают 31-летнего мужчину, который ушел из дома три недели назад
Марина Федункив вышла из себя и настучала по голове соседу сверху
В Прикамье столкнулись иномарка и мотоцикл
В прикамской колонии нашли мертвым «вора в законе»
В Перми из-за густого тумана задержано более 30 рейсов
В Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу, которая шла на зеленый свет