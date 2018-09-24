2018-09-24T15:10:59+03:00
Происшествия

В Прикамье вор украл лодки и сдал их в металлолом

48-летний мужчина работал на стоянке сторожем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чердыни мужчина признан виновным в совершении кражи лодок и кислородных баллонов. 48-мужчина работал на стоянке сторожем и решил «подзаработать». Он похитил 4 лодки из дюралюминиевых сплавов и 22 кислородных баллона на общую сумму в 100 тысяч рублей. С награбленным он уехал в Пермь и сдал имущество в пункт приема металлолома.

Полицейские провели осмотр места преступления, изъяли улики, опросили возможных свидетелей преступления и вышли на местного жителя, который работал на стоянке сторожем. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

Уголовное дело завершено. Судом с учетом неотбытого наказания виновному назначено 2 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

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