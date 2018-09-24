В Березниках мужчина устроил стрельбу в магазине «Пятерочка»
В магазине «Пятерочка» возле первого универсама произошла стрельба. Вечером 22 сентября у кассы возникла ссора. На женщину с ребенком с кулаками набросились молодые люди. Муж пришел на помощь и сначала полез в драку, а затем выхватил пневматический пистолет и начал стрелять.
- Парень ранение получил несколькими сантиметрами выше виска, - пишут очевидцы в соцсетях. - Муж выбежал на улицу и начал стрелять в других обидчиков жены. После этого он вернулся в магазин, оплатил пенный напиток и ушел с супругой домой.
В полиции нам сообщили, что по факту стрельбы в магазине проводится проверка.
Ранее мы писали о еще одном инциденте в Березниках. 40-летний житель Прикамья изрезал ножом на улице несколько человек. Они пытались скрыться от него в магазине «Пятерочка». Березниковские полицейские сообщили о том, что в больницу обратились три человека с порезами, один из них был срочно госпитализирован.