2018-09-24T14:39:24+03:00
Происшествия

В Березниках мужчина устроил стрельбу в магазине «Пятерочка»

Он выстрелил в покупателя, который ударил его жену
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В магазине «Пятерочка» возле первого универсама произошла стрельба. Вечером 22 сентября у кассы возникла ссора. На женщину с ребенком с кулаками набросились молодые люди. Муж пришел на помощь и сначала полез в драку, а затем выхватил пневматический пистолет и начал стрелять.

- Парень ранение получил несколькими сантиметрами выше виска, - пишут очевидцы в соцсетях. - Муж выбежал на улицу и начал стрелять в других обидчиков жены. После этого он вернулся в магазин, оплатил пенный напиток и ушел с супругой домой.

В полиции нам сообщили, что по факту стрельбы в магазине проводится проверка.

Ранее мы писали о еще одном инциденте в Березниках. 40-летний житель Прикамья изрезал ножом на улице несколько человек. Они пытались скрыться от него в магазине «Пятерочка». Березниковские полицейские сообщили о том, что в больницу обратились три человека с порезами, один из них был срочно госпитализирован.

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