В Мотовилихинском районе принудительно демонтировали шиномонтаж и автомойку

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-24T14:06:47+03:00

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В Мотовилихинском районе краевой столицы принудительно демонтировали самострои. Так, были снесены автомойка по ул. Целинной, 37/1 и мастерская шиномонтажа по ул. Соликамской, 35. Кроме того, убраны два самовольно установленных металлических гаража. Они находились по адресу ул. Свободы, 21.

В администрацию Мотовилихинского района не раз поступали жалобы о сливе технических жидкостей с автомойки по ул. Целинная, 37/1. Кроме того, она была самовольно установлена и незаконно размещена на муниципальной земле. То же самое касается и шиномонтажа.

Собственники никак не реагировали на требования убрать самострои с муниципальной земли, поэтому администрация района приняла решение о добровольном сносе.

Всего с начала года в Перми было демонтировано 266 объектов, до конца года запланированы работы по сносу еще 18 объектов, сообщили в пресс-службе городской администрации.