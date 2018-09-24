2018-09-24T14:06:47+03:00
Общество

В Мотовилихинском районе принудительно демонтировали шиномонтаж и автомойку

Кроме того, снесены два металлических гаража
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Мотовилихинском районе краевой столицы принудительно демонтировали самострои. Так, были снесены автомойка по ул. Целинной, 37/1 и мастерская шиномонтажа по ул. Соликамской, 35. Кроме того, убраны два самовольно установленных металлических гаража. Они находились по адресу ул. Свободы, 21.

В администрацию Мотовилихинского района не раз поступали жалобы о сливе технических жидкостей с автомойки по ул. Целинная, 37/1. Кроме того, она была самовольно установлена и незаконно размещена на муниципальной земле. То же самое касается и шиномонтажа.

Собственники никак не реагировали на требования убрать самострои с муниципальной земли, поэтому администрация района приняла решение о добровольном сносе.

Всего с начала года в Перми было демонтировано 266 объектов, до конца года запланированы работы по сносу еще 18 объектов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье вор украл лодки и сдал их в металлолом
В Березниках мужчина устроил стрельбу в магазине «Пятерочка»
В Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал»
Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская проверила пермские посикунчики
С 72-летней жительницы Уинского района "сняли порчу" за 25 тысяч рублей
В Прикамье ночью сгорел жилой дом, погиб пожилой мужчина
Для жителей Прикамья проведут прямую линию по алиментам
В центре Перми произошел пожар
Озвученного ранее закрытия аэропорта в ближайшие дни недели не будет
Пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом
В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок
«Молот-Прикамье» опять уступил на выезде
В Перми открыли сквер имени академика Вагнера
В Прикамье разыскивают 31-летнего мужчину, который ушел из дома три недели назад
Марина Федункив вышла из себя и настучала по голове соседу сверху
В Прикамье столкнулись иномарка и мотоцикл
В прикамской колонии нашли мертвым «вора в законе»
В Перми из-за густого тумана задержано более 30 рейсов
В Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу, которая шла на зеленый свет