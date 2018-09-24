2018-09-24T13:31:16+03:00
Общество

В Перми судебные приставы арестовали трехпалубный теплоход «Урал»

Владелец задолжал кредиторам более 14 млн 340 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми трехпалубный теплоход «Урал» может «уплыть» за долги. Владелец водного судна задолжал банку более 14 млн 340 тыс. рублей. В ходе судебного заседания трехпалубное судно было оценено в 15 млн 800 тыс. руб.

В 2007 году судно «Тарас Бульба» приступил к навигации. После банкротства компании собственника теплоход несколько лет стоял без работы.

Четыре года назад продажа туров возобновилась. Новый владелец вернул теплоходу первоначальное географическое наименование — «Урал», под которым он в настоящее время выходит в рейсы. Но дальнейшая судьба судна вновь оказалась под вопросом. Причиной послужило оформление кредитного договора, по условиям которого теплоход является залоговым имуществом.

Сейчас теплоход с правом беспрепятственного пользования оставлен на ответственное хранение капитану. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Если должник не рассчитается с кредитом, «Урал» будет передан на реализацию.

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