2018-09-24T14:21:17+03:00
Общество

Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская проверила пермские посикунчики

Выпуск программы «Ревизорро» снимали на набережной Камы
Константин КЯКИНЕН
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фото: "Пермь активная"фото: "Пермь активная"
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Ведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская побывала в Перми. На городской набережной она снимала новый выпуск программы и проверила пермские посикунчики.

По словам очевидцев, телезвезда нашла в одном из кафе просроченные пирожки.

«Посикунчики» бедные, - пишут пермяки, - опять их проверяют».

Этому нисколько не удивились пользователи соцсетей.

«Я работала в посикунчиках, - пишет пермячка. - Санитария оставляет желать лучшего».

Другие пользователи написали, что с не самыми приятными вещами можно столкнуться, просто гуляя по набережной. «В пятницу вечером прогуливались по набережной, видели двух крыс, они даже не пытались прятаться», - рассказала местная жительница.

Ранее мы писали, что Марина Федункив вышла из себя и настучала по голове соседу сверху. Мама Коляна из сериала «Реальные пацаны» продолжает радовать своих поклонников юмористическими видеоклипами в Instagram.

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