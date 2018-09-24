Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская проверила пермские посикунчики
Ведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская побывала в Перми. На городской набережной она снимала новый выпуск программы и проверила пермские посикунчики.
По словам очевидцев, телезвезда нашла в одном из кафе просроченные пирожки.
«Посикунчики» бедные, - пишут пермяки, - опять их проверяют».
Этому нисколько не удивились пользователи соцсетей.
«Я работала в посикунчиках, - пишет пермячка. - Санитария оставляет желать лучшего».
Другие пользователи написали, что с не самыми приятными вещами можно столкнуться, просто гуляя по набережной. «В пятницу вечером прогуливались по набережной, видели двух крыс, они даже не пытались прятаться», - рассказала местная жительница.
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