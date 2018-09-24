С 72-летней жительницы Уинского района "сняли порчу" за 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-24T12:45:25+03:00

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В августе в Уинском районе 72-летняя бабушка сказала участковому, что она стала жертвой преступления. Она рассказала, что к ней постучались неизвестные женщины. Сначала попросили воды, а потом уговорили ее пустить на ночлег. Спустя некоторое время одна из них представилась гадалкой и сообщила, что на пенсионерку наложили порчу. Чтобы ее снять, необходимо заплатить деньги. И бабушка отдала лже-гадалке 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемой является 39-летняя жительница Кировской области. Лже-гадалка была задержана, она созналась в содеянном и возместила причиненный ущерб. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде