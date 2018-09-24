В Прикамье ночью сгорел жилой дом, погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-24T12:21:34+03:00

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22 сентября около полуночи загорелся жилой дом в деревне Поповка Лысьвенского района. Когда прибыли пожарные, то горели надворные постройки, крыши и стены внутри дома. Была угроза распространения огня на соседний дом.

- На пожар реагировали 19 человек личного состава, 5 единиц техники, два добровольца, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Площадь пожара составила 40 кв. метров. В ходе тушения без признаков жизни был обнаружен мужчина 68-ми лет.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. По факту пожара проводится проверка.

Ранее мы писали, что в центре Перми произошел пожар. Очевидцы сообщают, что из-за этого на улице Окулова образовалась пробка. В понедельник, 24 сентября, на улице Окулова загорелся заброшенный частный дом. На место выехали пожарные, сотрудники полиции, бригада «скорой помощи». В 12 часов пожар ликвидировали, причины пожара устанавливаются.