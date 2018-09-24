Для жителей Прикамья проведут прямую линию по алиментам

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-24T12:07:09+03:00

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27 сентября прокуратура Пермского края организует прямую телефонную линию. Главной темой станут вопросы алиментных платежей на содержание детей.

На вопросы о соблюдении законодательства ответят прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Александр Загуляев и представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

27 сентября все желающие могут обратиться со своими вопросами по телефону 8 (342) 217-53-36 с 12 до 13 часов. Также вопросы можно прислать заранее по электронной почте на адрес: smi_press@prokurorperm.ru

Кроме того, в Перми 26 сентября с 11 до 12 часов в call-центре города состоится прямая линия по вопросам начала отопительного сезона. На звонки пермяков по телефону 2-059-059 будут отвечать представители городской прокуратуры, департамента ЖКХ администрации Перми, Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.