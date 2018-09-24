2018-09-24T11:44:41+03:00
Происшествия

В центре Перми произошел пожар

Очевидцы сообщают, что из-за этого на улице Окулова образовалась пробка
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"
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В 11-30 в понедельник, 24 сентября, на улице Окулова загорелся заброшенный частный дом. На место выехали пожарные, сотрудники полиции, бригада «скорой помощи».

- В 12 часов пожар ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Причины пожара устанавливаются.

Как в соцсетях сообщают очевидцы, из-за происшествия на улице Окулова образовалась пробка.

Ранее мы писали о том, что в соцсетях жители Верещагино написали о пожаре в местном торговом центре. Но, как сообщили в пресс-службе МЧС, это загорелся мусор, находящийся возле торгового центра. Никакой угрозы людям не было, в результате инцидента никого эвакуировать не пришлось. Пожар тушили расчеты двух пожарных машин, с огнем удалось справиться буквально за несколько минут. Сейчас причины возгорания мусора выясняются.

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