Озвученного ранее закрытия аэропорта в ближайшие дни недели не будет

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-24T09:52:08+03:00

Реконструкция рулежных дорожек будет производиться без ограничений

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- Ограничения на взлет и посадку самолетов, озвученные ранее, отменяются - сообщила пресс-секретарь пермского аэропорта «Большое Савино» Юлия Отраднова. - Все рейсы будут выполняться по расписанию. Билеты будут действительны.

Все требования безопасности будут соблюдены. Новый график ремонтных работ позволит обойтись без закрытия аэропорта в ближайшие две недели.

В аэропорту Большое Савино продолжается строительство перрона, необходимого для установки телетрапов, и реконструкция дорожек, по которым подъезжают воздушные суда. Работы должны завершиться до 30 ноября 2019 года.

Напомним, что ранее пермский аэропорт опубликовал информацию о приостановлении вылетов и прилетов самолетов 24,25 и 28 сентября, а также 1, 2, 5 октября.

Ранее мы писали, что 23 сентября в Перми из-за густого тумана задержано более 30 рейсов. Отставание от расписания составило от 2 до 11 часов.