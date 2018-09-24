Озвученного ранее закрытия аэропорта в ближайшие дни недели не будет
- Ограничения на взлет и посадку самолетов, озвученные ранее, отменяются - сообщила пресс-секретарь пермского аэропорта «Большое Савино» Юлия Отраднова. - Все рейсы будут выполняться по расписанию. Билеты будут действительны.
Все требования безопасности будут соблюдены. Новый график ремонтных работ позволит обойтись без закрытия аэропорта в ближайшие две недели.
В аэропорту Большое Савино продолжается строительство перрона, необходимого для установки телетрапов, и реконструкция дорожек, по которым подъезжают воздушные суда. Работы должны завершиться до 30 ноября 2019 года.
Напомним, что ранее пермский аэропорт опубликовал информацию о приостановлении вылетов и прилетов самолетов 24,25 и 28 сентября, а также 1, 2, 5 октября.
Ранее мы писали, что 23 сентября в Перми из-за густого тумана задержано более 30 рейсов. Отставание от расписания составило от 2 до 11 часов.