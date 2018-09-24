2018-09-24T09:51:51+03:00
Происшествия

Пермяк, нападавший на мальчиков в микрорайоне Гайва, предстанет перед судом

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Перед судом предстанет 37-летний пермяк, который в ноябре прошлого года нападал на мальчиков в микрорайоне Гайва.

Напомним, один из детей сообщил, что на него напал мужчина, сбил с ног и навалился сверху. Но мальчик оказал активное сопротивление и сбежал. Через две недели произошел похожий случай: мужчина напал на 9-летнего ребенка, зажал ему рот рукой. Но преступника спугнули прохожие. Школьник запомнил, что на мужчине была красная куртка. Через несколько дней его задержала полиция.

Как нам рассказали в следственном комитете Орджоникидзевского района, скоро над 37-летним «маньяком в красной куртке» начнется суд.

- Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - добавили в ведомстве. - Это связано с тем, что ему изменили статью обвинения. Мужчину будут судить по статье «угроза убийством».

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