В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:50 2018-09-24T07:50:00+03:00

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Четырехлетний пассажир «Лады Гранты» пострадал в аварии, которая случилась вчера, 23 сентября в Свердловском районе Перми. По предварительным данным, 35-летний водитель отечественного автомобиля выезжал из двора по ул. Клары Цеткин, 31 и не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан», которым управлял 30-летний пермяк. Произошло столкновение, пострадал ребенок, который находился в салоне отечественного автомобиля. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, 22 сентября в Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу. 57-летний водитель поворачивал с шоссе Космонавтов на улицу Плеханова и допустил наезд на девочку. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора вместе с мамой. В результате аварии пострадавшая получила травму стопы и обратилась в больницу.