«Молот-Прикамье» опять уступил на выезде

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-24T07:14:26+03:00

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Два периода пермские хоккеисты играли на равных в счете. На 16 минуте Матвей Тымченко открыл счет. Во втором периоде «Звезда» сумела сравнять счет и выйти вперед. Но в концовке периода пропустила шайбу от Сергея Абрамова.

Все решилось в третьем отрезке матча. Никита Ртищев с разницей в три минуты забросил две шайбы и оформил первый хет-трик на взрослом уровне. «Звезда» сломила сопротивление «Молота-Прикамья» 4:2.

- У нас получился очень сложный выезд, привезли из него всего лишь одно очко, - заявил после матча главный тренер пермяков Дмитрий Крамаренко. - «Звезда» - серьезный соперник, с бойцовским характером. Два периода шла равная игра, в третьем игроки «Звезды» забили рабочие голы, а мы не смогли им ответить тем же самым. Наверное, нашей команде надо вырасти ментально. Некоторые игроки думают, что они приехали сюда только перезимовать, но в этой команде так не получится.

После поражения в Москве «молотобойцы» скатились на 21 место в турнирной таблице.