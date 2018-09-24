2018-09-24T06:37:10+03:00
Общество

В Перми открыли сквер имени академика Вагнера

22 сентября известному хирургу исполнилось 100 лет
Константин КЯКИНЕН
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В Перми парк на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской переименован в «Сквер имени академика Евгения Вагнера». На торжественной церемонии, посвященной 100-летию известного хирурга был торжественно открыт его бюст.

- Евгений Антонович очень любил жизнь, медицину, - отметила ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина. - Это врач, который мог взять на себя ответственность и делал все, никогда не отказывая больному. Его научные работы, в том числе военной направленности, до сих пор имеют очень большое значение. Это общественный деятель и организатор, который успел открыть в нашем вузе все факультеты, построить много корпусов и общежитий, и его багажом мы живем по настоящий момент.

Кроме того, на здании хирургического корпуса Пермской краевой клинической больницы по улице Куйбышева, 43 была открыта мемориальная доска в честь академика Вагнера.

Евгений Антонович Вагнер (1918-1998), основатель научной хирургической школы. С 1946 года – хирург, заведующий хирургическим отделением Березниковской городской больницы, с 1955 года – главный врач Молотовской областной клинической больницы. С 1965 года — заведующий кафедрой факультетской хирургии и одновременно проректор по научной работе Пермского государственного медицинского института. С 1970 по 1995 год профессор Евгений Вагнер возглавлял Пермский государственный медицинский институт, а с 1971 по 1996 гг. – кафедру госпитальной хирургии.

В 1965 году за заслуги в области здравоохранения Евгений Вагнер был удостоен почетного звания «Заслуженный врач РСФСР». Вагнер награжден орденами Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета».

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