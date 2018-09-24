В Прикамье разыскивают 31-летнего мужчину, который ушел из дома три недели назад

СЕГОДНЯ 06:26 2018-09-24T06:26:04+03:00

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В Прикамье родные и близкие разыскивают 31-летнего Михаила Николаевича Казанцева. 30 августа мужчина вышел из своего дома в селе Купрос Юсьвинского района и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Пол словам родственников, он вышел налегке, оставив дома сотовый телефон, деньги и личные вещи. Родные написали заявление в полицию.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Михаила, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Ранее мы писали, что в Прикамье жена заблудившегося грибника записала видеообращение к полицейским. В поселке Уральский Нытвенского района три приятельницы решили вечером 11 сентября прогуляться в лес за грибами. Чтобы женщинам было не страшно в лесу в вечернее время, они позвали с собой мужа одной из них. Набрав грибов, они собрались домой, но нигде не смогли найти своего спутника. Вернувшись в поселок, жена пропавшего грибника побежала в полицию, которая сумела найти заблудившегося грибника.