Марина Федункив вышла из себя и настучала по голове соседу сверху

СЕГОДНЯ 06:05 2018-09-24T06:12:29+03:00

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Мама Коляна из сериала «Реальные пацаны» продолжает радовать своих поклонников юмористическими видеоклипами в Instagram.

Марина Федункив устраивала кастинг в музыкальную группу «Мохито». В одном из кандидатов актриса узнает своего скандального соседа сверху, который постоянно шумит. Марина Федункив вышла из себя, закидала соседа бумагами, а затем настучала ему по голове.

Ранее Марина Федункив поделилась роликом, на котором они вместе с Андреем Малаховым празднуют свадьбу в Грузии. Они развлекаются, слушают знаменитые грузинские песни, едят хачапури и вообще, ведут себя как свадьбе. В конце ролика под песню Александра Серова они купаются в бассейне, а Андрей Малахов поднимает Марину на руки из воды.«Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси», – сообщает Федункив.