2018-09-23T16:48:13+03:00
Происшествия

В Прикамье столкнулись иномарка и мотоцикл

На место происшествия выезжали спасатели
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская городская служба спасенияфото: Кунгурская городская служба спасения
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22 сентября около 22 часов в Кунгуре произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Бачурина и Крупской автомобиль Shevrolet столкнулся с мотоциклом ИЖ. На место происшествия выехали спасатели, пожарные и экстренные службы города Кунгура.

- В ДТП пострадали 24-летний водитель и 19-летняя пассажирка мотоцикла, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения. - Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что 22 сентября в Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу. 57-летний водитель поворачивал с шоссе Космонавтов на улицу Плеханова и допустил наезд на девочку. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора вместе с мамой. В результате аварии пострадавшая получила травму стопы и обратилась в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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