2018-09-23T08:53:35+03:00
Общество

В Перми из-за густого тумана задержано более 30 рейсов

Отставание от расписания составляет от 2 до 11 часов
Константин КЯКИНЕН
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Густой туман повлиял на работу пермского аэропорта. Более 30 рейсов задержано из-за непогоды. Так, 13 самолетов не смогли вылететь вовремя. Среди них – рейсы до Москвы, Антальи и Симферополя. Также задерживаются самолеты из Москвы, Сочи, Симферополя, Санкт-Петербурга, Антальи, Казани и Челябинска. Задержка составляет от двух до 11 часов.

Так, к примеру, самолет до Антальи должен был взлететь в 3.40, но вылет отложен до 14.50. В 10.28 в Пермь прибыл рейс ДР 433 из Москвы, хотя он в 3.50. Рейс СУ 1394 должен прилететь в 13.10 вместо 2.25 по расписанию.

Ранее мы писали, что пермский аэропорт будет закрыт на шесть дней на реконструкцию. Рейсы будут отменены, авиакомпании вносят изменения в свою работу. Пермский аэропорт будет закрыт 24, 25 и 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября.

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