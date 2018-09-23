2018-09-23T08:27:31+03:00
Происшествия

В Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу, которая шла на зеленый свет

Девочка получила травму стопы и обратилась в полицию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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22 сентября в Перми Toyota сбила 11-летнюю школьницу. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, 57-летний водитель поворачивал с шоссе Космонавтов на улицу Плеханова и допустил наезд на девочку. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора вместе с мамой.

В результате аварии пострадавшая получила травму стопы и обратилась в больницу. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее мы писали, что в Прикамье 30-летний водитель «Сузуки» сбил 5-летнего мальчика. Ребенка увезли в больницу с травмами головы и ноги. Авария с участием маленького ребенка случилась под Соликамском. Пятилетний мальчик переходил дорогу, когда на него наскочил автомобиль «Сузуки». По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте и находился на дороге один, без сопровождения взрослых.

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