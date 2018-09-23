2018-09-23T08:07:01+03:00
Спорт

Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов стал третьим на этапе Кубка мира в Румынии

24-летний спортсмен сохраняет желтую майку лидера общего зачета
Константин КЯКИНЕН
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22 сентября в румынском Рышнове состоялся первый в истории старт летнего Гран-При в этой стране. Евгений Климов занял третье место с прыжками на 95,5м. При этом он сохранил за собой лидерство в генеральной классификации.

Победу одержал немец Карл Гайгер, который обошел поляка Петра Жилу и россиянина Евгения Климова.

Для пермяка сегодняшнее призовое место стало пятым за это лето. Он был в полном восторге от трамплина.

Соревнования в Рышнове продолжатся 23 сентября вторым индивидуальным стартом. У Евгения Климова довольно хорошие шансы остаться лидером и после второго дня соревнований. Сейчас на его счету 425 баллов. Он опережает поляков Камила Стока (322 очка) и Петера Жилу (310 очков). У победителя последнего – немца Карла Гайгера всего 256 баллов.

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