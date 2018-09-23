2018-09-23T07:42:51+03:00
Происшествия

71-летняя пермячка, уехавшая на дачу к знакомому в июне, найдена мертвой

Тело женщины обнаружили в лесу в Пермском районе
Константин КЯКИНЕН
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В Пермском крае волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что найдено тело 71-летней пенсионерки, которую искали три месяца. Ее нашли в лесу под Кукуштаном в Пермском районе.

71-летняя пермячка пропала в конце июня. Она уехала к своему знакомому на дачу в Пермский район. С мужчиной, который жил по соседству в микрорайоне Парковый, женщина познакомилась около двух лет назад. Домой она хотела вернуться 7-8 июля, но так и не вернулась.

Знакомый женщине рассказал, что женщина ушла из садового домика еще 28 июня, забрав сумку с паспортом и ничего не сказала. С тех пор о ней никто ничего не знал.

На днях тело женщины нашли случайные очевидцы в лесополосе в Кукуштане. Женщину не сразу смогли опознать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели пенсионерки.

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