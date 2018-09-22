В Перми оштрафовали перевозчика 98-го автобусного маршрута за неисправные автобусы

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-22T13:34:50+03:00

Перевозчику предложили не перевозить людей, не имея на это лицензии.

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Прокуроры Индустриального района Перми проверили автобусный маршрут 98Т, автобусы которого курсируют между остановками «Микрорайон Садовый» и «Улица Совхозная».

- В ходе проверки было установлено, что транспортные средства эксплуатируются с неисправностью, угрожающей безопасности дорожного движения, - сообщили в краевой прокуратуре. - Кроме того, у перевозчика, в нарушение установленных требований закона отсутствуют правовые основания для осуществления регулярных перевозок. Прокуратурой района в отношении предпринимателя-перевозчика возбуждено административное дело по статье об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей и потребовали больше не ездить без лицензии.