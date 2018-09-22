В Прикамье 34-летний житель Губахи ограбил ломбард, плеснув кассирше в лицо кислоту
34-летнему жителю Губахи придется ответить сразу за два разбойных нападения, которые он совершил за одну неделю.
15 марта этого года он пришел домой к своему знакомому 68-летнему пенсионеру. Ударом в шею хладнокровно убил его. Потом вынес из квартиры ценные вещи на 20 тысяч рублей.
19 марта он совершил очередное разбойное нападение.
- Он утром пришел в ломбард, брызнул в лицо кассирше уксусной кислотой, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Затем похитил из ломбарда золотые изделия и другие вещи стоимостью более 87 тысяч рублей, после чего скрылся.
Сейчас материалы уголовного дела об этих разбойных нападениях переданы в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.