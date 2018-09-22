40-летний житель Прикамья изрезал ножом на улице несколько человек

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-22T15:28:01+03:00

Они пытались скрыться от него в магазине «Пятерочка»

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Сначала в соцсеятх Березников появилось срочное сообщение о том, что в магазин «Пятерочка» на улице Ломоносова забежали израненные люди и что напавший на них с ножом человек до сих пор не задержан. Очевидцев просили позвонить в полицию.

«В районе католической церкви неизвестный напал на нескольких мужчин с ножом.

Спасаясь, те забежали в магазин «Пятёрочка» на улице Ломоносова 147 и попросили вызвать помощь. На данный момент преступник не задержан!» - сообщал паблик ВКонтакте «ЧП Березники».

Затем березниковские полицейские сообщили о том, что в больницу обратились три человека с порезами, один из них был срочно госпитализирован.

Позже краевые полицейские проинформировали о том, что подозреваемый в нападении на березниковцев задержан.

- Вечером у дома на улице. Ломоносова в Березниках ранее судимый 40-летний местный житель в ходе ссоры ударил ножом 33-летнего мужчину, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Потерпевший с проникающим ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.