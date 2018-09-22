В Прикамье 30-летний водитель «Сузуки» сбил 5-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:32 2018-09-22T10:32:16+03:00

Ребенка увезли в больницу с травмами головы и ноги

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Авария с участием маленького ребенка случилась под Соликамском. Пятилетний мальчик переходил дорогу, когда на него наскочил автомобиль «Сузуки».

- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.16 в селе Городище Соликамского района, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – По улице мира двигался автомобиль «Сузуки», которым управлял 30-летний водитель. Он вовремя не замелил пятилетнего ребенка, который в это время переходил дорогу, и сбил его. Мальчик получил травмы головы и ноги и был доставлен в больницу.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте и находился на дороге один, без сопровождения взрослых.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в полиции.