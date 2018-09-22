2018-09-22T09:45:57+03:00
Общество

Глава Перми назвал ремонт на улице Пермская «вялотекущим»

Он поручил отремонтировать ее за неделю
Андрей МАТЛИН
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Улица Пермская все еще разрыта. Фото: мэрия Перми.Улица Пермская все еще разрыта. Фото: мэрия Перми.
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Раскопки на улице Пермской в Перми привели к тому, что она до сих пор остается закрытой для движения на участке от улицы Сибирской до улицы 25 Октября.

Глава Перми раскритиковал подрядчиков, которых вызвал на этот дорожный объект.

- Вы говорите, что закончите работы к 1 октября, этот срок не устраивает. Благоустройство должно быть восстановлено, а квартал полностью открыт для движения транспорта к следующей пятнице, - потребовал Дмитрий Самойлов.

Подрядчики пообещали в течение недели завершить раскопку и восстановить благоустройство.

К концу сентября городские власти пообещали завершить работы на сетях на улице Петропавловская, на участке улицы Островского от Революции до Тимирязева и на улице Краснова.

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