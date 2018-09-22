В Перми закрыли и опечатали легкоатлетический манеж «Спартак»

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-22T08:30:08+03:00

Тренировки в манеже отменяют или переносят в другое место. Фото: соцсети.

Сотрудники МЧС пришли к выводу, что находиться в нем небезопасно

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Судебные приставы приехали к спорткомплексу «Спартак» на улице Рабочая, 9 днем. Взрослых и детей эвакуировали из здания, а двери опечатали.

Теперь в манеж станут пропускать только тех, кто будет устранять нарушения, выявленные в ходе проверки противопожарной безопасности.

- Сотрудники прокуратуры и МЧС выявили в манеже «Спартак» многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, в том числе детей, посещающих спортивные секции, - сообщили в УФССП по Пермскому краю. - По решению суда, легкоатлетический комплекс опечатан – его деятельность приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности.

Руководители спортивных секций, которые проводили в манеже занятия, выкладывают в соцсетях сообщения об отмене тренировок или переносе их в другое место.