Депутат Госдумы заявил, что нужно пересмотреть дело пенсионера из Прикамья, в огороде которого нашли мак

СЕГОДНЯ 07:24 2018-09-22T07:24:53+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, член депутатской фракции партии «Справедливая Россия» заявил о необходимости пересмотра дела 64-летнего пенсионера из Перми, в огороде которого нашли мак. Об этом он сообщил агентству городских новостей «Москва».

Напомним: ветерана труда из деревни Мокино Игоря Трошева суд Пермского района приговорил к 1 году условно. В его огороде полицейские изъяли 457 кустиков мака.

«Нужно доказать умысел, что пенсионер выращивал мак на продажу, - я так понимаю, этого не было сделано, а было обвинение по факту того, что на огороде нашли мак, - цитирует депутата агентство. - Это проблема правоприменения и тупости наших правоохранительных органов недостаточной квалификации. На мой взгляд, дело должно быть пересмотрено, Верховный суд должен сказать свое слово. Пенсионер должен быть освобожден, а следователи - выгнаны с позором».

Из этого заявления следует, что депутат немного не разобрался в вопросе: пенсионеру все-таки назначили условный, а не реальный срок. Сейчас он подал апелляцию на решение районного суда в вышестоящую инстанцию.