В Перми отключат два светофора

СЕГОДНЯ 06:23 2018-09-22T06:23:47+03:00

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В понедельник, 24 сентября, в краевом центре автодорожники планируют отключить два светофорных объекта. Потухнут все светофоры на пересечении улиц Солдатова и Яблочкова и на перекрестке улиц Светской Армии и Проспекта Декабристов.

- На пересечении Советской Армии и Декабристов светофорный объкект не будет работать с 9.00 до 18.00, а на перекрестке Солдатова и Яблочкова – с 13.00 до 18.00, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

Светофоры поставят на профилактику работники электросетей.

Автомобилистов просят соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков, а пешеходов – быть внимательными при пересечении улиц.