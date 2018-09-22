В Перми отключат два светофора
Два перекрестка станут нерегулируемыми
Светофоры поставят на профилактику.
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В понедельник, 24 сентября, в краевом центре автодорожники планируют отключить два светофорных объекта. Потухнут все светофоры на пересечении улиц Солдатова и Яблочкова и на перекрестке улиц Светской Армии и Проспекта Декабристов.
- На пересечении Советской Армии и Декабристов светофорный объкект не будет работать с 9.00 до 18.00, а на перекрестке Солдатова и Яблочкова – с 13.00 до 18.00, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.
Светофоры поставят на профилактику работники электросетей.
Автомобилистов просят соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков, а пешеходов – быть внимательными при пересечении улиц.