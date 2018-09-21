Житель Кунгура, который решил покурить в туалете самолета, заплатит более 250 тысяч рублей штрафа

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-21T15:38:57+03:00

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Житель Кунгура решил покурить в туалете самолета, который выполнял рейс по маршруту Москва - Назрань. Сработал детектор дыма и командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке на ближайший запасной аэродром в Волгограде. Из-за этого рейс был задержан на 89 минут.

Авиакомпания «Победа» понесла убытки в размере свыше 252 млн рублей и потребовала с курильщика возместить потребовало с курильщика ущерб в четверть миллиона рублей.

Кунгурский городской суд определил, что действия командира воздушного судна были правильными. В туалете самолета находились легковоспламеняющиеся предметы (бумага и пластик), возгорание которых могло привести к разгерметизации воздушного судна и к гибели людей. Создавшаяся ситуация могла окончательно выйти из-под контроля, поэтому и было решено совершить экстренную посадку, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Кунгурский суд принял решение взыскать с курильщика в пользу ООО «Авиакомпания «Победа» причиненный ущерб на сумму более 252 тысяч рублей. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика и оставил решение без изменения.